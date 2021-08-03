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В Беларуси за сутки ликвидированы 3 лесных пожара

03.08.2021 11:35 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки ликвидированы 3 лесных пожара. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"По оперативным данным, с 6.00 2 августа до 6.00 3 августа ликвидированы 3 лесных пожара на общей площади 1,5 га и 3 пожара травы и кустарников на общей площади 1,3 га", - рассказали в пресс-службе.

Продолжено тушение торфяного пожара на землях ОАО "Комаровичи" возле агрогородка Комаровичи Петриковского района Гомельской области. Пожар локализован, общая площадь пожара составляет 31 га. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки ликвидированы 3 лесных пожара. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС. "По оперативным...
 
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