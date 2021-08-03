В БГУ зачислили абитуриентов на бюджет еще на несколько факультетов

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3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет зачислил абитуриентов на дневную и заочную бюджетную формы обучения на биологический, химический факультеты, МГЭИ им. А.Д.Сахарова, факультеты географии и геоинформатики, а также отдельные специальности факультетов социокультурных коммуникаций и филологического, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

На дневную бюджетную форму обучения на специальности химического факультета зачислено 150 абитуриентов, среди них 18 человек приняты без экзаменов и три по целевому приему. В группу специальностей по объединенному конкурсу проходной балл составил 309. На специальности "химия (направление - фармацевтическая деятельность)" - 341, "фундаментальная химия" - 328, "химия (направление - научно-производственная деятельность)" - 322, "химия высоких энергий" - 309, "химия (направление - научно-педагогическая деятельность)" - 309, "химия лекарственных соединений" - 352.

По объединенному конкурсу на дневную бюджетную форму на биологический факультет зачислено 160 абитуриентов, 15 из них без экзаменов. Проходной балл составил 312. На отдельные специальности проходные баллы составили: "биология (направление - биотехнология)" - 332, "биология (направление - научно-педагогическая деятельность)" - 316, "биохимия" - 333, "микробиология" - 321, "биология (направление - научно-производственная деятельность)" - 324, "биоэкология" - 312.

На факультет географии и геоинформатики зачислено 106 абитуриентов, из них 11 приняты без экзаменов, один - по целевому приему. Проходной балл составил 238. Проходные баллы на отдельные специальности составили: "космоаэрокартография" - 272, "геоэкология" - 269, "география" - 238, "геоинформационные системы (направление - земельно-кадастровые)" - 310, "геология и разведка месторождений полезных ископаемых" - 269, "гидрометеорология" - 258.

По объединенному конкурсу на специальности "классическая филология" и "романо-германская (английская филология)" филологического факультета зачислены 28 абитуриентов, из которых четыре - по целевому приему. Проходной балл на специальности составил: "романо-германская (английская филология)" - 347, "классическая филология" - 332.

На группу специальностей филологического факультета по объединенному конкурсу зачислено 49 абитуриентов. Среди них два абитуриента зачислены без экзаменов. Проходной балл составил 336. На отдельные специальности проходные баллы распределились следующим образом: "восточная (китайская) филология" - 337, "романо-германская (немецкая филология)" - 337, "романо-германская (итальянская филология)" - 337, "романо-германская (французская филология)" - 336.

На специальность "культурология" факультета социокультурных коммуникаций (ФСК) принято 16 абитуриентов при проходном балле 322. На специальность "прикладная информатика (направление - веб-программирование и компьютерный дизайн)" зачислено 15 абитуриентов, проходной балл составил 329. 16 абитуриентов зачислено на специальность "современные иностранные языки" ФСК, 1 из них принят по целевому набору. На специальность "современные иностранные языки (направление - преподавание)" проходной балл составил 342, а на "современные иностранные языки (направление - перевод)" - 358.

В Международный государственный экологический институт имени А.Д.Сахарова на группу специальностей "медицинская физика", "ядерная и радиационная безопасность", "энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент" и "природоохранная деятельность" зачислено 64 абитуриента. На специальность "медицинская физика" проходной балл составил 232. На группу специальностей "медицинская экология" и "медико-биологическое дело" зачислено 75 абитуриентов. Проходной балл на отдельные специальности составил: "медицинская экология" - 279, "медико-биологическое дело" - 274. На специальность "информационные системы и технологии" зачислено 20 абитуриентов при проходном балле 278. На отдельные направления этой специальности проходные баллы составили: "информационные системы и технологии (в здравоохранении)" - 288, "информационные системы и технологии (в экологии)" - 278.

На заочную бюджетную форму обучения на специальности биологического факультета по объединенному конкурсу зачислено 75 абитуриентов, двое из них - без экзаменов. Проходной балл составил 194. На отдельные специальности проходные баллы составили: "биохимия" - 268, "микробиология" - 252, "биоэкология" - 194, "биология (направление - научно-производственная деятельность)" - 194, "биология (направление - научно-педагогическая деятельность)" - 242.

На специальность "медицинская экология" Международного государственного экологического института имени А.Д.Сахарова на заочную бюджетную форму зачислено три абитуриента при проходном балле 252.-0-