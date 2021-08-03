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Беларусь пригласила казахстанский контингент для участия в учениях "Запад-2021"

03.08.2021 12:13 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске прошли официальные переговоры министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Казахстана генерал-лейтенантом Муратом Бектановым. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В ходе встречи Виктор Хренин отметил единство взглядов на вызовы и угрозы в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности, дал высокую оценку уровню военного сотрудничества между Казахстаном и Беларусью и пригласил казахстанский контингент для участия в учениях "Запад-2021".

Также в рамках официального визита Мурат Бектанов встретился с начальником Генерального штаба - первым заместителем министра обороны Беларуси генерал-майором Виктором Гулевичем.

Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества и наметили пути его интенсификации в областях, представляющих обоюдный интерес.

Особое внимание было уделено вопросам увеличения количества и качества совместных мероприятий боевой подготовки, расширению круга специальностей по обучению казахстанских специалистов в военных учебных заведениях Беларуси, необходимости обмена опытом в патриотическом воспитании молодежи.-0-

Беларусь пригласила казахстанский контингент для участия в учениях "Запад-2021"

Беларусь пригласила казахстанский контингент для участия в учениях "Запад-2021"

Беларусь пригласила казахстанский контингент для участия в учениях "Запад-2021"

Фото Министерства обороны

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске прошли официальные переговоры министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина с первым заместителем министра обороны - начальником...
 
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