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Беларусь пригласила казахстанский контингент для участия в учениях "Запад-2021"
03.08.2021 12:13 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске прошли официальные переговоры министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Казахстана генерал-лейтенантом Муратом Бектановым. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
В ходе встречи Виктор Хренин отметил единство взглядов на вызовы и угрозы в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности, дал высокую оценку уровню военного сотрудничества между Казахстаном и Беларусью и пригласил казахстанский контингент для участия в учениях "Запад-2021".
Также в рамках официального визита Мурат Бектанов встретился с начальником Генерального штаба - первым заместителем министра обороны Беларуси генерал-майором Виктором Гулевичем.
Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества и наметили пути его интенсификации в областях, представляющих обоюдный интерес.
Особое внимание было уделено вопросам увеличения количества и качества совместных мероприятий боевой подготовки, расширению круга специальностей по обучению казахстанских специалистов в военных учебных заведениях Беларуси, необходимости обмена опытом в патриотическом воспитании молодежи.-0-
Фото Министерства обороны
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В Минске прошли официальные переговоры министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина с первым заместителем министра обороны - начальником...
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