Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На уборке урожая 5 молодых водителей перевезли более чем по 2 тыс. т зерна, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ, руководитель проекта "Молодежь за урожай" Владислав Дубицкий.

"На сегодня в уборочной кампании задействовано 625 молодежных экипажей. Из них уже определились 32 тысячника, - рассказал Владислав Дубицкий. - Кроме того, на уборке трудятся 455 молодых водителей. Из них 65 уже перевезли по 1 тыс. т и более намолоченного зерна, пятеро - более чем по 2 тыс. т зерна. В лидерах - Дмитрий Иванов из агрокомплекса "Яновичи" ОАО "Витебская бойлерная птицефабрика" (2316 т) и Алексей Казак из ОАО "Кухчицы" (2152 т)".

Всего молодежные экипажи намолотили на сегодняшний день более 246 998 т зерна, а молодые водители перевезли более 230 845 т.

На полях в каждом регионе чествуют молодых лидеров и вручают им дипломы и вымпелы. Территориальные организации БРСМ также направят родителям ребят благодарственные письма.

Республиканский проект "Молодежь за урожай" стартовал 12 июля. Это своеобразные соревнования между молодыми комбайнерами и водителями, занятыми на уборке зерна и зернобобовых культур. Традиционно проект включает две номинации - "Молодежный экипаж комбайнеров, достигший наибольшего намолота" и "Молодой водитель, перевезший наивысшее количество зерна". Предусмотрена комплексная информационная кампания на официальных интернет-ресурсах БРСМ, а также в группах молодежной организации в социальных сетях под хештегами #молодежьзаурожай, #жатвабеларуси2021 и #роднаенароднае.

Молодежный проект реализуется БРСМ при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия и других заинтересованных. Он способствует повышению уровня национальной продовольственной безопасности, популяризации сельскохозяйственного труда и профессий аграрного профиля, закреплению молодежи на селе. За три года в нем приняли участие 2026 молодежных экипажей и 1688 молодых водителей.-0-