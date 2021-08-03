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Пожароопасная обстановка в лесном фонде Беларуси стабилизировалась - Минлесхоз

03.08.2021 12:13 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа /Корр. БЕЛТА/. Пожароопасная обстановка в лесном фонде Беларуси стабилизировалась, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

"В лесном фонде Беларуси в целом стабилизировалась пожароопасная обстановка. Лишь в отдельных районах страны сохраняется 4-й класс пожарной опасности. Однако в большинстве регионов уже сняты запреты и ограничения на посещения лесов. По состоянию на утро вторника меры ограничительного характера действуют лишь в 11 районах", - рассказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что с начала года в лесном фонде Минлесхоза произошло 316 возгораний. Общая площадь очагов составила более 370 га. Наибольшее количество возгораний традиционно фиксируются в южной части страны: в Брестской и Гомельской областях. С начала года здесь произошло 90 и 87 лесных пожаров соответственно. В Витебской области было зафиксировано 19 случаев возгораний, Гродненской - 32, Минской - 43, Могилевской - 45.

"Основной причиной возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем, выжигание сухой травянистой растительности, природные явления (удары молний). Министерство лесного хозяйства Беларуси призывает граждан с пониманием отнестись к действующим запретам и ограничениям на посещения лесов и не нарушать правила пожарной безопасности", - подчеркнули в ведомстве.-0-

 
 
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"В лесном фонде Беларуси в целом стабилизировалась пожароопасная обстановка. Лишь в отдельных районах страны сохраняется 4-й класс пожарной опасности. Однако в...
 
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