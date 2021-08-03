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Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 4 августа

03.08.2021 12:13 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 4 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ночью ожидается переменная облачность, днем увеличение облачности. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер будет переменных направлений, ночью слабый, днем 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит плюс 10-15 градусов, местами - плюс 7-9. Днем воздух прогреется до 20-26 градусов.-0-

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Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 4 августа

 
Теги: Минск
 
 
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В среду ночью ожидается переменная облачность, днем увеличение облачности. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в...
 
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