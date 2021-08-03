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Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 4 августа
03.08.2021 12:13 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 4 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду ночью ожидается переменная облачность, днем увеличение облачности. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер будет переменных направлений, ночью слабый, днем 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.
Температура воздуха в ночные часы составит плюс 10-15 градусов, местами - плюс 7-9. Днем воздух прогреется до 20-26 градусов.-0-
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В среду ночью ожидается переменная облачность, днем увеличение облачности. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в...
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