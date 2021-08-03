Туристические маршруты по Нарочанскому краю

Источник материала: БT

Нарочанский край - один из самых востребованных маршрутов среди туристов - открывает новые ракурсы. Необычный объект для отдыха, с погружением в прошлое - деревня, построенная в стиле 19 века! На территории этнокультурного комплекса конно-спортивный клуб, Ляховичская мельница, музей ретроавтомобилей и дом охотничьих трофеев, а также музей самоваров. Самый старинный экспонат датируется концом 18 века, а самый большой рассчитан на 180 литров. Настоящая водяная мельница демонстрирует процесс приготовления хлеба - от помола муки до выпечки.

По выходным здесь организуют костюмированные конно-цирковые представления с элементами файер-шоу.





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