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Туристические маршруты по Нарочанскому краю

03.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Нарочанский край - один из самых востребованных маршрутов среди туристов - открывает новые ракурсы. Необычный объект для отдыха, с погружением в прошлое - деревня, построенная в стиле 19 века! На территории этнокультурного комплекса конно-спортивный клуб, Ляховичская мельница, музей ретроавтомобилей и дом охотничьих трофеев, а также музей самоваров. Самый старинный экспонат датируется концом 18 века, а самый большой рассчитан на 180 литров. Настоящая водяная мельница демонстрирует процесс приготовления хлеба - от помола муки до выпечки.

По выходным здесь организуют костюмированные конно-цирковые представления с элементами файер-шоу.


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Нарочанский край - один из самых востребованных маршрутов среди туристов - открывает новые ракурсы. Необычный объект для отдыха, с погружением в прошлое - деревня,...
 
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