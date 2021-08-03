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К рыболовным хозяйствам Беларуси будут применять дополнительные меры для развития
03.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси приняты дополнительные меры для развития рыболовной отрасли. В основе подписанного указа Президента - стабилизация и выход на устойчивую работу отдельных рыбхозов. К организациям применяться будет комплекс мер по снижению долговой нагрузки - для финансового оздоровления предприятий. Один из подходов - передача кредитных задолженностей в Агентство по управлению активами.
Всего под меры указа попадают пять рыбхозов. Такие подходы позволят организациям аккумулировать оборотные средства и модернизировать производство.
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В Беларуси приняты дополнительные меры для развития рыболовной отрасли. В основе подписанного указа Президента - стабилизация и выход на устойчивую работу...
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