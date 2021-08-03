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Приемы граждан продолжаются в Совете Министров Беларуси

03.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Приемы граждан продолжаются в Совете Министров Беларуси.

Личный прием белорусов завтра проведет заместитель премьер-министра Александр Субботин, в пятницу, 6 августа - министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

Министр экономики Александр Червяков встретится с гражданами 11 августа.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко проведет личный прием 13 августа.

Личные приемы запланированы в Минске на весь август - с 10 утра.


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Теги: Минск
 
 
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Приемы граждан продолжаются в Совете Министров Беларуси. Личный прием белорусов завтра проведет заместитель премьер-министра Александр Субботин, в пятницу, 6...
 
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