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Приемы граждан продолжаются в Совете Министров Беларуси
03.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Приемы граждан продолжаются в Совете Министров Беларуси.
Личный прием белорусов завтра проведет заместитель премьер-министра Александр Субботин, в пятницу, 6 августа - министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.
Министр экономики Александр Червяков встретится с гражданами 11 августа.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко проведет личный прием 13 августа.
Личные приемы запланированы в Минске на весь август - с 10 утра.
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Приемы граждан продолжаются в Совете Министров Беларуси. Личный прием белорусов завтра проведет заместитель премьер-министра Александр Субботин, в пятницу, 6...
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