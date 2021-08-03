Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 400 школьных базаров будут работать в Беларуси в преддверии нового учебного года. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции "Школьные базары-2021: товарный ассортимент, актуальные коллекции школьной формы и новые точки продаж" начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало, передает корреспондент БЕЛТА.

"К новому учебному году министерство подошло заблаговременно. Мы выстраивали работу по трем основным направлениям. Первая секция касалась организации торговли. Это достаточно трудоемкий блок, он начался традиционно в мае. Мы с нашими коллегами из концерна "Беллегпром" и Министерства образования подписали межотраслевой план мероприятий по обеспечению производства, поставки и реализации товаров к новому учебному году. В нем было предусмотрено проведение широкого спектра мероприятий, которые направлены на обеспечение бесперебойной торговли товарами школьного ассортимента. План достаточно объемный, он определяет основные подходы по цепочке товародвижения, начиная от производителя и заканчивая непосредственно уже объектом торговли, куда приходит конечный потребитель для того, чтобы приобрести продукцию. В рамках данного направления по республике во всех регионах будет организована работа более 400 школьных базаров и ярмарок", - сказал Михаил Жигало.

По его словам, дополнительно проводятся расширенные продажи, выставки-продажи и ярмарки выходного дня. В регионах сохранена практика продажи товаров школьного ассортимента в центральных районах городов на площадках, которые примыкают к торговым объектам и в нестационарных торговых объектах.

Он отметил, что в торговых организациях оформлены уголки школьника, уголки первоклассника, а также выделены дополнительные торговые места и площади для реализации товаров школьного ассортимента.

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