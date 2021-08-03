Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беллегпром" к новому учебному году обновил школьный ассортимент на 60%. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции "Школьные базары-2021: товарный ассортимент, актуальные коллекции школьной формы и новые точки продаж" начальник управления внутренней торговли и выставочной деятельности концерна "Беллегпром" Светлана Кахро, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году ассортимент продукции обновился на 60%. В прошлом году мы проводили мониторинг и опросы в школах и гимназиях, о том, что нравится ребятам, а что нет. Конечно, есть определенные базовые модели, которые мы в нынешнем году повторили. Однако мы понимаем, что дети хотят быть красивыми, индивидуальными, поэтому мы использовали новые материалы, новые дизайнерские решения. К примеру, для девочек были предложены кюлоты, чего не было раньше. Также мы сделали коллаборацию швейных изделий совместно с трикотажными полотнами для того, чтобы ребенок комфортно себя чувствовал в одежде, чтобы ничто не сковывало его движения", - сказала Светлана Кахро.

По ее словам, предприятия концерна, которые разрабатывают ассортимент, новые модели и коллекции очень тщательно подходят к вопросу дизайна и подбора материалов для изготовления школьных изделий. "Мы прекрасно понимаем, что детки проводят в школе достаточно длительное время. Следовательно, мы соблюдаем технические регламенты Таможенного союза в отношении качества, стараемся использовать материалы с вложением натуральных волокон - хлопка, шерсти, поливискозы - и предлагать изделия, которые будут полностью соответствовать всем требованиям, а также нравиться как детям, так их родителям", - пояснила начальник управления.

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