ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Беллегпром" к новому учебному году обновил школьный ассортимент на 60%

03.08.2021 13:39 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беллегпром" к новому учебному году обновил школьный ассортимент на 60%. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции "Школьные базары-2021: товарный ассортимент, актуальные коллекции школьной формы и новые точки продаж" начальник управления внутренней торговли и выставочной деятельности концерна "Беллегпром" Светлана Кахро, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году ассортимент продукции обновился на 60%. В прошлом году мы проводили мониторинг и опросы в школах и гимназиях, о том, что нравится ребятам, а что нет. Конечно, есть определенные базовые модели, которые мы в нынешнем году повторили. Однако мы понимаем, что дети хотят быть красивыми, индивидуальными, поэтому мы использовали новые материалы, новые дизайнерские решения. К примеру, для девочек были предложены кюлоты, чего не было раньше. Также мы сделали коллаборацию швейных изделий совместно с трикотажными полотнами для того, чтобы ребенок комфортно себя чувствовал в одежде, чтобы ничто не сковывало его движения", - сказала Светлана Кахро.

По ее словам, предприятия концерна, которые разрабатывают ассортимент, новые модели и коллекции очень тщательно подходят к вопросу дизайна и подбора материалов для изготовления школьных изделий. "Мы прекрасно понимаем, что детки проводят в школе достаточно длительное время. Следовательно, мы соблюдаем технические регламенты Таможенного союза в отношении качества, стараемся использовать материалы с вложением натуральных волокон - хлопка, шерсти, поливискозы - и предлагать изделия, которые будут полностью соответствовать всем требованиям, а также нравиться как детям, так их родителям", - пояснила начальник управления.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции "Школьные базары-2021: товарный ассортимент, актуальные коллекции школьной формы и новые точки продаж" начальник...
 
Новости дня
Новости общества
 
ГАИ напомнила о правилах безопасной перевозки детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by