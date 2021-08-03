В школах Беларуси с 1 сентября появятся военруки

Должность руководителя военно-патриотического воспитания вводится в белорусских школах с начала учебного года. Об этом говорится в постановлении Министерства образования № 146 от 15 июля, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования и вносит корректировки в типовые штаты и нормативы численности работников учреждений общего среднего и специального образования. Также решением Минобра вводится новая должность - «руководитель по военно-патриотическому воспитанию».

При этом отмечается, что военрука не будет в начальных, вечерних, вспомогательных школах и специализированных лицеях. Появятся руководители по военно-патриотическому воспитанию в базовых, средних школах, межшкольных центрах допризывной подготовки, являющихся юридическими лицами, и иных учреждениях образования.

При наличии от 50 до 350 учащихся в учреждении образования – введут 0,5 штатной единицы, 351 и более учащегося – 1 штатную единицу, в кадетских училищах – 1 штатную единицу.

Напомним, с 1 сентября в 5-6 классах учреждений общего среднего образования будут организованы факультативные занятия «Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма», целью которых станет пробудить школьников к «духовному саморазвитию и нравственному самосовершенствованию, осознанию себя гражданином и патриотом своей страны».

А в учебнике 11 класса по истории появились разъяснения «сущности оккупационного режима, преступного характера оккупационной власти», и «нашли свое отражение коллаборационизм, политика геноцида».