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В школах Беларуси с 1 сентября появятся военруки
03.08.2021 14:15 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Должность руководителя военно-патриотического воспитания вводится в белорусских школах с начала учебного года. Об этом говорится в постановлении Министерства образования № 146 от 15 июля,
Постановление вступает в силу со дня его опубликования и вносит корректировки в типовые штаты и нормативы численности работников учреждений общего среднего и специального образования. Также решением Минобра вводится новая должность - «руководитель по военно-патриотическому воспитанию».
При этом отмечается, что военрука не будет в начальных, вечерних, вспомогательных школах и специализированных лицеях. Появятся руководители по военно-патриотическому воспитанию в базовых, средних школах, межшкольных центрах допризывной подготовки, являющихся юридическими лицами, и иных учреждениях образования.
При наличии от 50 до 350 учащихся в учреждении образования – введут 0,5 штатной единицы, 351 и более учащегося – 1 штатную единицу, в кадетских училищах – 1 штатную единицу.
Напомним, с 1 сентября в 5-6 классах учреждений общего среднего образования
А в учебнике 11 класса по истории появились разъяснения «сущности оккупационного режима, преступного характера оккупационной власти», и «нашли свое отражение коллаборационизм, политика геноцида».
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Должность руководителя военно-патриотического воспитания вводится в белорусских школах с начала учебного года.
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