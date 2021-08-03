Источник материала: БT

10 населенных пунктов Россонского, Глубокского и Полоцкого районов до сих пор остаются без электричества. Накануне на Витебскую область обрушился грозовой фронт, пострадали 4 района. Самые значительные последствия на Россонщине. Сильный ветер, достигавший 16 м/с, повредил кровли жилых домов, школ, садов, повалил деревья в 6 населенных пунктах. Оперативно сработали аварийные бригады, комиссии ЧС и ситуационные штабы, принимавшие неотложные меры по ликвидации последствий.

Андрей Гавриленко, первый замначальника Витебского областного управления МЧС Беларуси:

В Россонском районе ветер повредил крыши 27 жилых домов, 10 объектов социально-культурной сферы (больницы, школы, детские сады и др.), четырех хозпостроек. Были повалены 45 деревьев. Попавшая под поваленное дерево женщина доставлена в больницу с травмами

Всего на аварийных работах задействовано 40 единиц техники МЧС и более 150 человек личного состава. Помогали в устранении повреждений спасателям работники ЖКХ, лесхозов, облгаза, энергетики. Восстановительные работы продолжаются.





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