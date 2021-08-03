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Т. Рогова новая героиня проекта "Белорусская super женщина"

03.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Она сменила домашние хлопоты на жаркие будни самой горячей поры хлеборобов. Героиня нашего следующего репортажа - из сильных духом белорусских женщин, которые добиваются успехов ежедневным непростым трудом на земле и умеют ценить жизнь, приумножая каждую минуту ее самые яркие и положительные стороны.

Татьяна Рогова, несмотря на почтенный возраст - 60 лет, уже второй год подряд выполняет тяжелейшую работу в поле! Она помощник комбайнера и говорит, если б Родина сказала, смело могла бы сесть и за руль. Ведь сегодня на счету у хлеборобов каждый солнечный день. Так, сколько романтики в обязанностях помощника комбайнера? Смотрите в проекте "Белорусская super женщина".


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Она сменила домашние хлопоты на жаркие будни самой горячей поры хлеборобов. Героиня нашего следующего репортажа - из сильных духом белорусских женщин, которые...
 
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