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Она сменила домашние хлопоты на жаркие будни самой горячей поры хлеборобов. Героиня нашего следующего репортажа - из сильных духом белорусских женщин, которые добиваются успехов ежедневным непростым трудом на земле и умеют ценить жизнь, приумножая каждую минуту ее самые яркие и положительные стороны.

Татьяна Рогова, несмотря на почтенный возраст - 60 лет, уже второй год подряд выполняет тяжелейшую работу в поле! Она помощник комбайнера и говорит, если б Родина сказала, смело могла бы сесть и за руль. Ведь сегодня на счету у хлеборобов каждый солнечный день. Так, сколько романтики в обязанностях помощника комбайнера? Смотрите в проекте " Белорусская super женщина ".





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