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В Беларуси организованы рейды по использованию маломерных судов
03.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Не менее 20 проверок в неделю. Специалисты инспекции по маломерным судам совместно с МЧС, МВД и прокуратурой проводят рейды по водоемам. Цель - предупредить гибель людей, которые используют лодки для отдыха и рыбалки, но забывают о требованиях безопасности. Среди наиболее частых нарушений - отсутствие спасательного жилета, отсутствие документов по технической исправности судна, нахождение на воде в состоянии алкогольного опьянения.
Александр Ярмош - начальник государственной инспекции по маломерным судам Витебской области:
С начала текущего года выявлено 359 нарушителей, один гражданин лишен права управления маломерным судном за то, что он находился на своей лодке в состоянии алкогольного опьянения и, к тому же, маневрируя, выпал. Его спасло лишь то, что он находился в спасательном жилете. С начала года в Беларуси во время использования маломерных судов погибли 10 человек, четверо из них в Витебской области. Регион располагает самым большим в стране количеством водных объектов: более 2800 озер и 300 рек. В собственности жителей области 33 тысячи маломерных судов, ежегодный прирост - 1,5 тысячи лодок.
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Не менее 20 проверок в неделю. Специалисты инспекции по маломерным судам совместно с МЧС, МВД и прокуратурой проводят рейды по водоемам. Цель - предупредить гибель...
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