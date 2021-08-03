ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси организованы рейды по использованию маломерных судов

03.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Не менее 20 проверок в неделю. Специалисты инспекции по маломерным судам совместно с МЧС, МВД и прокуратурой проводят рейды по водоемам. Цель - предупредить гибель людей, которые используют лодки для отдыха и рыбалки, но забывают о требованиях безопасности. Среди наиболее частых нарушений - отсутствие спасательного жилета, отсутствие документов по технической исправности судна, нахождение на воде в состоянии алкогольного опьянения.

Александр Ярмош - начальник государственной инспекции по маломерным судам Витебской области:

С начала текущего года выявлено 359 нарушителей, один гражданин лишен права управления маломерным судном за то, что он находился на своей лодке в состоянии алкогольного опьянения и, к тому же, маневрируя, выпал. Его спасло лишь то, что он находился в спасательном жилете. С начала года в Беларуси во время использования маломерных судов погибли 10 человек, четверо из них в Витебской области. Регион располагает самым большим в стране количеством водных объектов: более 2800 озер и 300 рек. В собственности жителей области 33 тысячи маломерных судов, ежегодный прирост - 1,5 тысячи лодок.


Читайте также:



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не менее 20 проверок в неделю. Специалисты инспекции по маломерным судам совместно с МЧС, МВД и прокуратурой проводят рейды по водоемам. Цель - предупредить гибель...
 
Новости дня
Новости общества
 
Беларусь вошла в справочники политологии по борьбе с цветными революциями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by