Беларусь вошла в справочники политологии по борьбе с цветными революциями

Источник материала: БT

Информационная и гибридная войны нацелены на то, чтобы разбалансировать общество и государственные системы, чтобы на момент горячей фазы государство полностью бездействовало, а оккупантов встречали с хлебом-солью. Об этом в эфире программы " Скажинемолчи " заявил министр информации Владимир Перцов. Однако Беларусь уже вошла в справочники по политологии как страна, которая не один раз выдержала отработанные механизмы и сценарии цветных революций, заявил министр. Владимир Перцов также высказался по поводу блокировки интернет-ресурсов. Он отметил, что в Беларуси в отличие от стран Запада это происходит мягко на основании решения компетентных органов, а не на основе чьих-то волевых решений.

Министр информации в "Скажинемолчи"

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