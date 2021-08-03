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Беларусь вошла в справочники политологии по борьбе с цветными революциями

03.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Информационная и гибридная войны нацелены на то, чтобы разбалансировать общество и государственные системы, чтобы на момент горячей фазы государство полностью бездействовало, а оккупантов встречали с хлебом-солью. Об этом в эфире программы "Скажинемолчи" заявил министр информации Владимир Перцов. Однако Беларусь уже вошла в справочники по политологии как страна, которая не один раз выдержала отработанные механизмы и сценарии цветных революций, заявил министр. Владимир Перцов также высказался по поводу блокировки интернет-ресурсов. Он отметил, что в Беларуси в отличие от стран Запада это происходит мягко на основании решения компетентных органов, а не на основе чьих-то волевых решений.

Министр информации в "Скажинемолчи"

Следите за обновлениями проекта и в телеграм-канале "Скажинемолчи". Полная версия интервью с Владимиром Перцовым и предыдущие выпуски проекта доступны на Youtube-канале "Беларусь 1".


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Информационная и гибридная войны нацелены на то, чтобы разбалансировать общество и государственные системы, чтобы на момент горячей фазы государство полностью...
 
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