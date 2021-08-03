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Беларусь вошла в справочники политологии по борьбе с цветными революциями
03.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Информационная и гибридная войны нацелены на то, чтобы разбалансировать общество и государственные системы, чтобы на момент горячей фазы государство полностью бездействовало, а оккупантов встречали с хлебом-солью. Об этом в эфире программы "
Министр информации в "Скажинемолчи"
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Информационная и гибридная войны нацелены на то, чтобы разбалансировать общество и государственные системы, чтобы на момент горячей фазы государство полностью...
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