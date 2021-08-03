В. Корнилов: Байден надеется выменять Беларусь за печеньки

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Для администрации Белого дома белорусская "котлетная фея", как туземцы, у которых выменивали территории за бусы. В современной геополитике, разменной монетой становятся печеньки. За них была продана Украина, теперь пытаются купить Беларусь. Беглая домохозяйка даже не понимает, насколько карикатурно выглядит на всем этом фоне.

Историю надо учить! Таким мнением с телеканалом " Беларусь 1 " поделился российский и украинский политолог, историк и журналист Владимир Корнилов. (видео)





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