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Белгидромет: погодные условия для формирования урожая картофеля благоприятные

03.08.2021 15:05 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погодные условия для формирования урожая картофеля на большей части страны благоприятные, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Прошедшие накануне дожди существенно улучшили влагообеспеченность картофеля в западной половине республики. В сочетании с установлением умеренного температурного режима в ближайшее время условия для формирования урожая картофеля на большей территории будут вполне благоприятными. Однако в юго-восточной части страны, где осадков выпало мало, сохраняющаяся почвенная засуха будет сдерживать рост клубней", - сказали в Белгидромете.

Преобладание повышенного температурного режима в июле и недостаток влаги в почве в ряде регионов, особенно в юго-восточной части и на востоке республики, осложняли условия для формирования урожая картофеля. Температура почвы в основном была значительно выше оптимальной.

Как отмечают синоптики, по последним данным наблюдений, на основных массивах картофель отцвел, на некоторых участках у ранних и среднеранних сортов отмечено естественное увядание ботвы. Средняя масса клубней под одним кустом на конец июля уступает уровню прошлых лет на аналогичный период. Некоторые метеостанции сообщили о повреждениях картофеля фитофторозом. По визуальным оценкам состояние посадок картофеля в основном хорошее, в ряде районов - удовлетворительное.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Прошедшие накануне дожди существенно улучшили влагообеспеченность картофеля в западной половине республики. В сочетании с установлением умеренного...
 
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