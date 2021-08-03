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Первый самолет авиакомпании Avia Traffic Company прибыл из Бишкека в Минск

03.08.2021 15:05 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск прошла торжественная встреча самолета кыргызской авиакомпании Avia Traffic Company по случаю открытия нового регулярного рейса по маршруту Бишкек - Минск - Бишкек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе воздушной авиагавани.

"Первый рейс из Бишкека в Минск выполнил борт Airbus A320. Встреча нового авиаперевозчика сопровождалась приветственной водной аркой. А экипаж, руководство авиакомпании и пассажиров приветствовали у трапа самолета согласно национальной традиции - с хлебом и солью", - рассказали в пресс-службе.

Первый пассажир нового рейса получил подарки от аэропорта. Им стал гражданин России Виктор Бабайкин. У стойки регистрации его встретил заместитель генерального директора аэропорта по авиационной деятельности Василий Корнев и вручил сертификат на бесплатное двукратное обслуживание в VIP-зале аэропорта в течение года и корпоративные сувениры.

По случаю открытия прямого авиасообщения между Беларусью и Кыргызстаном генеральный директор Национального аэропорта Минск Вячеслав Хоронеко отметил: "Установление сотрудничества с новым партнером - это всегда важное событие для нас. Впервые в истории нашего аэропорта открывается регулярный прямой рейс между Бишкеком и Минском. Сотрудничество между Беларусью и Кыргызстаном в последние годы активно развивается в политической, экономической и гуманитарной сферах. Поэтому убеждены, что налаживание прямого регулярного авиасообщения между нашими странами не только привлечет туристический и деловой пассажиропоток, но и в целом положительно отразится на сотрудничестве наших стран во многих отраслях".

Выполнение полетов из аэропорта Манас (Бишкек) в Национальный аэропорт Минск будет осуществляться по вторникам. Вылет из Бишкека (Манас) в 06.50, прилет в Минск в 08.40. Обратный вылет из Минска в 10.25, прибытие в Бишкек в 18.30. Время для всех аэропортов указано местное.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Перед покупкой билетов следует ознакомиться с условиями въезда в уполномоченных органах страны назначения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В Национальном аэропорту Минск прошла торжественная встреча самолета кыргызской авиакомпании Avia Traffic Company по случаю открытия нового регулярного рейса по маршруту...
 
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