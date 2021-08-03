БГУ проведет допнабор на бюджетную форму получения образования

Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ объявлен дополнительный набор на бюджетную форму получения образования на механико-математический и физический факультеты, а также в МГЭИ им. А.Д. Сахарова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Документы будут приниматься до 18.00 7 августа по адресу: г.Минск, ул.Ленинградская, 8 (корпус юридического факультета).

На дневной форме обучения вакантными оказались 36 мест. На механико-математическом факультете - 14 мест: 8 на специальности "математика (направление - научно-педагогическая деятельность)", 6 на специальности "математика (направление - научно-конструкторская деятельность)". На физическом факультете вакантны 11 мест: 5 на специальности "физика (направление - производственная деятельность)", 6 на специальности "физика наноматериалов и нанотехнологий". В МГЭИ им. А.Д. Сахарова 11 вакантных мест: 4 на специальности "природоохранная деятельность", 4 на специальности "энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент", 3 на специальности "ядерная и радиационная безопасность".

На заочной форме обучения доступны 15 вакантных мест на механико-математическом факультете: 5 на специальности "математика и информационные технологии (по направлениям)" и 10 на специальности "математика (направление - научно-педагогическая деятельность)".-0-