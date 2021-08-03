В Минске по представлениям прокуратуры ликвидированы четыре учреждения

Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По представлениям прокуратуры города Минска главное управление юстиции Мингорисполкома ликвидировало четыре учреждения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Генпрокуратуры.

Речь идет о консультационном центре по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа", Центре по продвижению прав женщин, Офисе по правам людей с инвалидностью и Центре правовой трансформации.

Основанием для их ликвидации послужило то, что деятельность названных субъектов не отвечала целям и предмету, указанным в их уставах.

"Кроме того, на интернет-сайтах размещалась не соответствующая действительности информация, направленная на распространение деструктивных настроений в обществе, публиковались призывы к экономическому и политическому давлению на страну и иным действиям во вред национальной безопасности", - отметили в Генпрокуратуре.-0-