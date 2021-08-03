ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске по представлениям прокуратуры ликвидированы четыре учреждения

03.08.2021 15:41 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По представлениям прокуратуры города Минска главное управление юстиции Мингорисполкома ликвидировало четыре учреждения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Генпрокуратуры.

Речь идет о консультационном центре по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа", Центре по продвижению прав женщин, Офисе по правам людей с инвалидностью и Центре правовой трансформации.

Основанием для их ликвидации послужило то, что деятельность названных субъектов не отвечала целям и предмету, указанным в их уставах.

"Кроме того, на интернет-сайтах размещалась не соответствующая действительности информация, направленная на распространение деструктивных настроений в обществе, публиковались призывы к экономическому и политическому давлению на страну и иным действиям во вред национальной безопасности", - отметили в Генпрокуратуре.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основанием для их ликвидации послужило то, что деятельность названных субъектов не отвечала целям и предмету, указанным в их уставах.
 
Новости дня
Новости общества
 
Белгидромет: погодные условия для формирования урожая картофеля благоприятные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by