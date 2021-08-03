Гродненская погрангруппа проводит комплексное оперативно-тактическое учение

Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С Гродненской пограничной группой сегодня началось комплексное оперативно-тактическое учение. Об БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Учение продлится до 12 августа. Предусматривается три этапа, в ходе которых будут отработаны вопросы отмобилизования и боевого слаживания подразделений мобильного резерва, усиления охраны государственной границы, выявления, блокирования и ликвидации вооруженных формирований, последующей стабилизации обстановки на приграничной территории.

Основные цели учения - совершенствование боевой и мобилизационной готовности пограничной группы, повышение уровня готовности оперативного управления территориального органа пограничной службы руководить штатными и приданными подразделениями в условиях нарастания угроз пограничной и военной безопасности.

"Для проведения учения создана сложная, динамичная и поучительная обстановка, позволяющая приблизить действия обучаемых подразделений к возможной реальной обстановке", - отметили в ведомстве.-0-







