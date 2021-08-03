Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр правовой информации Беларуси (НЦПИ) подвел итоги детского конкурса видеороликов "Правовой лайфхак" У меня счастливое детство - это мое право", передает корреспондент БЕЛТА.

С 1 июня по 30 июля на площадке Детского правового сайта mir.pravo.by прошел конкурс видеороликов, направленный на формирование правовой и информационной культуры подростков.

Конкурсантами были дети и подростки от 6 до 17 лет как индивидуально, так и группой. Ребята делились лайфхаками, как правильно, с пользой и в рамках закона реализовать свои права и обязанности, а также как заботиться о здоровье, приобрести правовую грамотность, получить правовую помощь, эффективно использовать современные технологии и т.д.

На конкурс принимались видеоматериалы следующей тематики: права и обязанности ребенка, социальная защита семьи и детей государством, правонарушения несовершеннолетних и последствия их совершения, защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, права детей-инвалидов, иная тематика, касающаяся прав, обязанностей и ответственности несовершеннолетних.

На конкурс поступило 293 заявки со всех регионов Беларуси (189 индивидуальных работ и 104 групповых). Из них жюри выбрало 17 работ-победителей в трех возрастных категориях (6-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет) и дополнительно в четырех номинациях ("Права детей, нуждающихся в особой защите", "Правовой ликбез", "Детский правовой сайт", "Правовое воспитание").

Награждение победителей состоялось в Белтелерадиокомпании 30 июля. Кроме подарков от организатора и партнеров мероприятия для ребят проведены экскурсия по Белтелерадиокомпании и мастер-классы о режиссуре и мастерстве телеведущего представителями телевидения.

Организатором конкурса выступил Национальный центр правовой информации совместно с Министерством образования, Белорусским республиканским союзом юристов, Белорусской республиканской коллегией адвокатов и Белтелерадиокомпанией.-0-