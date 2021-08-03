Источник материала: БелТА

3 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодежный экипаж Антона Держановского и Андрея Манькова из КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" намолотил более 1,3 тыс. т зерна. Парни стремятся к двухтысячному рубежу. Комбайнер и его помощник впервые работают в тандеме. На сегодняшний день на агропредприятии убрали около 80% площадей зерновых. Средняя урожайность выше прошлогодней - 42 ц/га. В хозяйстве этот год называют щедрым. Аграрии намолотили 12,5 тыс. т.-0-

Фото Сергея Холодилина

























Старший агроном Игорь Глёвкий





Водитель на отвозе зерна Василий Марачковский









Комбайнёр Владимир Дмитровский





Полевод Тамара Апанасенко.



