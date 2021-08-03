﻿ ФОТОФАКТ: Молодежный экипаж из КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" намолотил более 1,3 тыс. т зерна. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ФОТОФАКТ: Молодежный экипаж из КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" намолотил более 1,3 тыс. т зерна

03.08.2021 16:17 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

3 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодежный экипаж Антона Держановского и Андрея Манькова из КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" намолотил более 1,3 тыс. т зерна. Парни стремятся к двухтысячному рубежу. Комбайнер и его помощник впервые работают в тандеме. На сегодняшний день на агропредприятии убрали около 80% площадей зерновых. Средняя урожайность выше прошлогодней - 42 ц/га. В хозяйстве этот год называют щедрым. Аграрии намолотили 12,5 тыс. т.-0-

Фото Сергея Холодилина

ФОТОФАКТ: Молодежный экипаж из КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" намолотил более 1,3 тыс. т зерна
ФОТОФАКТ: Молодежный экипаж из КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" намолотил более 1,3 тыс. т зерна
ФОТОФАКТ: Молодежный экипаж из КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" намолотил более 1,3 тыс. т зерна
ФОТОФАКТ: Молодежный экипаж из КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" намолотил более 1,3 тыс. т зерна
ФОТОФАКТ: Молодежный экипаж из КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" намолотил более 1,3 тыс. т зерна
ФОТОФАКТ: Молодежный экипаж из КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" намолотил более 1,3 тыс. т зерна
Старший агроном Игорь Глёвкий
ФОТОФАКТ: Молодежный экипаж из КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" намолотил более 1,3 тыс. т зерна
Водитель на отвозе зерна Василий Марачковский
ФОТОФАКТ: Молодежный экипаж из КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" намолотил более 1,3 тыс. т зерна
ФОТОФАКТ: Молодежный экипаж из КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" намолотил более 1,3 тыс. т зерна
Комбайнёр Владимир Дмитровский
ФОТОФАКТ: Молодежный экипаж из КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" намолотил более 1,3 тыс. т зерна
Полевод Тамара Апанасенко.
ФОТОФАКТ: Молодежный экипаж из КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" намолотил более 1,3 тыс. т зерна

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодежный экипаж Антона Держановского и Андрея Манькова из КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" намолотил более 1,3 тыс. т зерна. Парни стремятся к двухтысячному рубежу....
 
Новости дня
Новости общества
 
В центре безопасности в Заславле объяснят правила поведения в экстренных ситуациях в новом формате
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by