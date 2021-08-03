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В центре безопасности в Заславле объяснят правила поведения в экстренных ситуациях в новом формате

03.08.2021 16:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Что делать во время пожара, ненастья или ДТП? Правила поведения в экстренных ситуациях дома и на улице наглядно объяснят в новом мини-центре безопасности в Заславле. Обучение проходит в форме развлекательной игры более чем на десяти локациях. Программа занятий для юных спасателей широкая. Здесь собраны тренажеры для оказания первой помощи, викторины и квесты с использованием технологии виртуальной реальности. Интерактивные игры рассчитаны не только на детей, но и взрослых.

Это уже двадцатый мини-центр безопасности МЧС в области. В планах заславских спасателей расширение площадок: добавят интерактивы по правилам поведения на льду и в грозу.


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Теги: Брест
 
 
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Что делать во время пожара, ненастья или ДТП? Правила поведения в экстренных ситуациях дома и на улице наглядно объяснят в новом мини-центре безопасности в...
 
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