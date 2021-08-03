В центре безопасности в Заславле объяснят правила поведения в экстренных ситуациях в новом формате

Источник материала: БT

Что делать во время пожара, ненастья или ДТП? Правила поведения в экстренных ситуациях дома и на улице наглядно объяснят в новом мини-центре безопасности в Заславле. Обучение проходит в форме развлекательной игры более чем на десяти локациях. Программа занятий для юных спасателей широкая. Здесь собраны тренажеры для оказания первой помощи, викторины и квесты с использованием технологии виртуальной реальности. Интерактивные игры рассчитаны не только на детей, но и взрослых.

Это уже двадцатый мини-центр безопасности МЧС в области. В планах заславских спасателей расширение площадок: добавят интерактивы по правилам поведения на льду и в грозу.





Читайте также:







