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В центре безопасности в Заславле объяснят правила поведения в экстренных ситуациях в новом формате
03.08.2021 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Что делать во время пожара, ненастья или ДТП? Правила поведения в экстренных ситуациях дома и на улице наглядно объяснят в новом мини-центре безопасности в Заславле. Обучение проходит в форме развлекательной игры более чем на десяти локациях. Программа занятий для юных спасателей широкая. Здесь собраны тренажеры для оказания первой помощи, викторины и квесты с использованием технологии виртуальной реальности. Интерактивные игры рассчитаны не только на детей, но и взрослых.
Это уже двадцатый мини-центр безопасности МЧС в области. В планах заславских спасателей расширение площадок: добавят интерактивы по правилам поведения на льду и в грозу.
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Что делать во время пожара, ненастья или ДТП? Правила поведения в экстренных ситуациях дома и на улице наглядно объяснят в новом мини-центре безопасности в...
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