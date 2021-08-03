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"Великий камень" посетили представители испанских СМИ
03.08.2021 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сразу два новых резидента в индустриальном парке "Великий камень". Один проект китайский - это разработки в области искусственного интеллекта. Вторая компания белорусская: там будут заниматься серийным производством инструментов обработки и хранения данных. Это выпуск серверов, мониторов, принтеров.
Кстати, инновационные технологии в печати представляет и действующая компания-резидент. Подробнее Елена Витко (видео).
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Сразу два новых резидента в индустриальном парке "Великий камень". Один проект китайский - это разработки в области искусственного интеллекта. Вторая компания...
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