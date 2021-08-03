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Президентский спортивный клуб открыл баскетбольную площадку в Минске

03.08.2021 16:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Еще одним объектом - на этот раз баскетбольным - пополнился Минск спортивный: в живописной зоне водохранилища Дрозды на проспекте Победителей в рамках республиканского социального проекта Президентского спортивного клуба по поддержке здорового образа жизни "Спорт для всех" построена очередная, уже третья спортивная площадка. На этот раз совместно с Минским городским исполнительным комитетом и Белорусской федерацией баскетбола. Акцент сделан именно на игровиков: на площадке восемь баскетбольных щитов как для юных, так и для профессиональных спортсменов, причем на детской площадке установлено так называемое баскетбольное дерево с пятью кольцами.

Максим Рыженков, председатель Белорусской федерации баскетбола:

Это вообще первая площадка в городе Минске с такими характеристиками, которая совмещает в себе возможности для занятия баскетболом 3х3 для двух профессиональных команд. Вы видите, там площадки с самым современным покрытием, которых у нас в республике еще нет нигде. Покрытие американское, специализированное, сертифицированное. И площадки для детей с баскетбольным деревом, благодаря чему каждый ребенок, независимо от роста, возраста, может попробовать себя в баскетболе, сделать первый шаг, побросать в кольцо.6 августа состоится открытие уже четвертого объекта в рамках проекта "Спорт для всех". Это будет воркаут-площадка в Сморгони.


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Теги: Минск
 
 
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Еще одним объектом - на этот раз баскетбольным - пополнился Минск спортивный: в живописной зоне водохранилища Дрозды на проспекте Победителей в рамках...
 
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