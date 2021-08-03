Источник материала: БT

Казахстан приглашен на учения "Запад-2021" в качестве участника. Эту информацию сегодня сообщило Министерство обороны Беларуси. Приглашение сделал глава ведомства Виктор Хренин на официальных переговорах с первым замминистра обороны, начальником Генштаба Вооруженных Сил Казахстана Муратом Бектановым. Стороны обсудили состояние двустороннего военного сотрудничества и наметили пути его интенсивного развития в обоюдовыгодных областях. В ходе встречи Хренин отметил единство взглядов на вызовы и угрозы в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности. Особое внимание уделили вопросам увеличения количества и качества совместной боевой подготовки, расширению круга специальностей по обучению казахстанских специалистов в военных учебных заведениях нашей страны. Также стороны подчеркнули необходимость обмена опытом в патриотическом воспитании молодежи. Напомним, стратегические учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на территории России и Беларуси.

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