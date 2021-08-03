Заблудившиеся в Беловежской пуще подростки найдены

Источник материала: БT

Пропавших в лесу подростков искали всю ночь спасатели, пограничники, лесники и волонтеры в Свислочском районе. Накануне вечером бабушка позвонила в службу 101, рассказав, что трое ребят ушли за грибами, и с тех пор их телефон недоступен. В Беловежской пуще развернулась масштабная поисковая операция. Работа на земле и в воздухе принесла результат: под утро троих ребят нашли в девяти километрах от деревни. Как рассказали спасенные, устав искать дорогу в темноте, они ночевали, сидя на поваленном дереве, и ожидали помощи.

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