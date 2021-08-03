Источник материала: БT

Более 400 школьных базаров будут работать в Беларуси в преддверии нового учебного года. Также специальные отделы открыты в крупных торговых объектах. Во всех определены акционные дни.

В ЦУМе каждую среду товары для школьников можно приобрести со скидкой в 50 %. А по 3 сентября включительно - бесплатно подогнать одежду. Ассортимент широкий: производители начали готовиться заблаговременно. В Беллегпроме рассказали, что опросы среди детей, родителей и учителей проводили на протяжении всего прошлого учебного года.

Светлана Кахро, начальник управления концерна "Беллегпром":

В этом году у нас коллекции обновились на 60 %. В прошлом и позапрошлом мы делали на 80, но исходя из того, что мы видим аналитику продаж, беседуя с родителями, коллегами из Минобразования, у нас определились базовые какие-то модели, которые востребованы из года в год - это брюки, пиджаки.







Средняя стоимость комплектов одежды делового стиля ориентировочно составит от 50 до 348 рублей. Как отметили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, рост цен по данным позициям находится в пределах доведенного параметра по инфляции, т.е. в пределах 5 %.





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