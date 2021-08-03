Полиция Украины: Шишов не обращался по поводу слежки

Глава «Белорусского дома на Украине» (БДУ) Виталий Шишов, найденный сегодня утром повешенным в киевском парке, не обращался в полицию с жалобами на слежку за ним. Об этом на брифинге заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

«Хочу заверить: мы проверили все обращения гражданина Шишова, которые, возможно, могли бы дойти до полиции — таких обращений не было, ни в прошлом, ни в этом году», - цитирует слова Клименко reform.by.

Глава Нацполиции отметил, что если в ходе досудебного расследования будет получена дополнительная информация, то «эта информация сразу же будет срочно передана соответствующим службам». Однако на данный момент у полиции нет никаких данных об угрозах для беларусских активистов или активности иностранных спецслужб в Украине.

Клименко уточнил некоторые подробности произошедшего. По его словам, камера видеонаблюдения, установленная на доме, в котором жил Шишов, зафиксировала его выходящим из подъезда 2 августа в 8:58. В 15:18 в полицию поступили два сообщения от девушки Виталия Шишова, которая говорила, что активист ушел на пробежку и не вернулся. Сразу же возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

До 22 часов продлились поиски Виталия Нацгвардией и волонтерами в лесополосе. Позже наступила темнота, и было решено продолжить поиски в 5 утра 3 августа. Тело Шишова было обнаружено только в 7:40.

Сейчас идут следственные действия и назначены экспертизы. Полиция на данный момент прорабатывает 2 основные версии: самоубийство и умышленное убийство, замаскированное под самоубийство.

На теле активиста обнаружены ссадины на носу, левом колене и на груди, есть небольшие потертости на верхней губе. Игорь Клименко пояснил, что, по информации экспертов, эти повреждения похожи на повреждения от разового падения.

Что говорят в БДУ

«Белорусский дом на Украине» пишет в своем телеграм-канале, что за Виталием велась слежка и о данных фактах были соответствующие уведомления в полицию.

«Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации», - сообщает БДУ, добавляя, что Шишов относился к предупреждениям с юмором, «заявляя, что хоть так возможно БДУ выйдет из инфовакуума».

Организация говорит, что будет добиваться истины в гибели Шишова.

Ранее

Сегодня утром в парке в Киеве был найден мертвый глава общественной организации «Белорусский дом в Украине», гражданин Беларуси Виталий Шишов. Полиция изъяла с места происшествия его личные действия и мобильный телефон и обещала установить полную картину ситуации после допроса свидетелей, просмотра записей с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город», экспертиз и следственных действий.

А также киевская полиция попросила всех, кто знал Шишова, рассказать о последних неделях его жизни, возможно, кому-то известно о нарушении его психоэмоционального состояния или угрозах в адрес мужчины.