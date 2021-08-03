Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка объявил дополнительный набор на оставшиеся после зачисления абитуриентов места на специальность "физика, информатика" (дневная форма получения образования за счет средств республиканского бюджета). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Количество вакантных мест - 16. Необходимые сертификаты ЦТ: русский (белорусский) язык, физика, математика.

Документы от абитуриентов принимаются с 3 по 7 августа с 9.00 по 18.00.

Зачисление в рамках дополнительного набора состоится 8 августа в 13.00 в онлайн-режиме на YouTube-канале БГПУ. -0-