﻿ БГПУ объявил допнабор на специальность "физика, информатика". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

БГПУ объявил допнабор на специальность "физика, информатика"

03.08.2021 17:05 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка объявил дополнительный набор на оставшиеся после зачисления абитуриентов места на специальность "физика, информатика" (дневная форма получения образования за счет средств республиканского бюджета). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Количество вакантных мест - 16. Необходимые сертификаты ЦТ: русский (белорусский) язык, физика, математика.

Документы от абитуриентов принимаются с 3 по 7 августа с 9.00 по 18.00.

Зачисление в рамках дополнительного набора состоится 8 августа в 13.00 в онлайн-режиме на YouTube-канале БГПУ. -0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Документы от абитуриентов принимаются с 3 по 7 августа с 9.00 по 18.00. Зачисление в рамках дополнительного набора состоится 8 августа в 13.00 в онлайн-режиме на YouTube-канале...
 
Новости дня
Новости общества
 
Полиция Украины: Шишов не обращался по поводу слежки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by