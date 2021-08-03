Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МЧС рассказали, как не заблудиться в лесу. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"В Беларуси фиксируется большое количество заблудившихся в лесу людей. Портрета классического потерявшегося нет, потому что в его роли оказываются все: пенсионеры, взрослые, подростки и даже дети. К счастью, в большинстве случаев все заканчивается благополучно, однако некоторые ситуации заставляют изрядно поволноваться и в какие-то моменты даже потерять всякую надежду на благоприятный исход", - рассказали в пресс-службе.

Спасатели напоминают: прежде чем отправиться в лес, изучите правила безопасности. Возьмите с собой небольшой запас еды, воду, нож и спички. Не забудьте заряженный мобильный телефон и необходимые лекарства. Одежда и обувь для похода в лес должны быть плотными и непромокаемыми. Обязательно используйте в одежде яркий элемент (платок, кепку) - это поможет не остаться незамеченным, а те, кто ищет вас, не пройдут мимо яркой одежды. Проинформируйте родных, где собираетесь заходить в лес и об ориентировочном времени возвращения. Еще раз поговорите с пожилыми родителями и убедитесь, что они знают правила безопасности.

"Подробнее о том, как не потеряться в лесу, читайте в материалах рубрик "Будь готов" и "Лайфхаки", а для закрепления знаний посмотрите тематическую серию "Энциклопедии безопасности. Поведение в лесу", - добавили в МЧС.-0-