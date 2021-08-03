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Смена никнеймов не помогла: правоохранители установили мужчину, оскорблявшего милиционеров в Сети

03.08.2021 18:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Смена никнеймов не помогла: правоохранители установили мужчину, оскорблявшего милиционеров в Сети под разными именами. Так, он оставил как минимум 8 оскорбительных отзывов о сотрудниках. Выяснилось, что анонимным пользователем оказался 44-летний житель Дрогичина, который не раз привлекался к административной и уголовной ответственности.

За участие в августовских протестах задержаны 16 человек

А бойцы ГУБОП за участие в протестах задержали группу волынщиков из 16 человек. По информации МВД, в августе прошлого года фигуранты неоднократно возглавляли колонну протестующих и с использованием музыкальных инструментов вовлекали в несанкционированное массовое шествие других людей. Это усиливало протестное настроение участников и толкало их к противоправным действиям в отношении милиционеров.

Следователи дали правовую оценку действиям 6 человек и признали их подозреваемыми по уголовному делу, ранее возбужденному по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и участия в них. В отношении остальных составлены административные протоколы за неповиновение требованиям милиционеров при задержании.


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Теги: Минск
 
 
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Смена никнеймов не помогла: правоохранители установили мужчину, оскорблявшего милиционеров в Сети под разными именами. Так, он оставил как минимум 8...
 
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