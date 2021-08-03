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В. Боровик: Своими действиями на границе Литва унижает себя как член Евросоюза
03.08.2021 18:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Своими действиями на границе Литва унижает себя как член Европейского союза. Так политолог Вадим Боровик в программе Первого национального канала Белорусского радио "Актуальный микрофон" прокомментировал ситуацию с мигрантами на белорусско-литовской границе. По его словам, в этой ситуации соседняя страна показала свою недееспособность. Но это вовсе не повод перекладывать свои проблемы на белорусов. Особенно если учесть старания Литвы в вопросе санкций против нашей страны.
Вадим Боровик, политолог:
У нас это традиция - качественно охранять границу, и это дорогая услуга. Многие забывают, когда калькулятор в руки берут, что есть геополитические услуги, есть услуги на границе, и взять страну в центре Европы и нельзя пытаться вытирать об нее ноги и об народ этой страны, потому что у нас есть свое чувство собственного достоинства. Мы страна - учредитель ООН, мы потеряли каждого третьего. Чтобы сегодня европейские товарищи хвастались своими успехами в экономической сфере, это на наших костях, мы их освободили, и сегодня так с нами разговаривать нельзя.
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Своими действиями на границе Литва унижает себя как член Европейского союза. Так политолог Вадим Боровик в программе Первого национального канала Белорусского...
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