Белорусские пограничники и медики оказывают помощь иракским беженцам, выдворенным с помощью силы из Литвы

Источник материала: БT

Перешедших границу с Литвой беженцев-нелегалов выдворили ночью в Беларусь литовские пограничники: били их дубинками, а женщин пинали ногами. В Сети появилось видео с рассказами пострадавших. Сделано это было по распоряжению министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Вторил ему и замминистра МВД Абарамавичус. Он заявил, что пограничники вправе применять все необходимые меры, чтобы остановить поток мигрантов. Судя по рассказам самих беженцев, оказавшихся вновь на белорусской стороне границы, спектр этих мер чрезвычайно широк.





Всего выдворено было около полутора десятков беженцев. На видео они демонстрируют следы избиений - ссадины на руках, рубцы от ударов дубинками на спинах и другое. За пределы Литвы мигрантов выпроваживали в сопровождении служебных собак. Необходимо отметить, что применение силы в подобной ситуации и принуждение к пересечению границы прямо запрещены международным законодательством. В частности, 7-я статья Римского статута Международного уголовного суда указывает, что "депортация или насильственное перемещение населения" являются преступлением и категорически запрещены.

Белорусские пограничники и медики оказывают помощь иракским беженцам, выдворенным из Литвы в Беларусь. Все телесные повреждения, нанесенные мигрантам, диагностируются и фиксируются. Проверяется также информация о переломе, который стал результатом встречи беженцев с литовскими пограничниками.





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