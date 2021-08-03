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Прогноз погоды на 4 августа
03.08.2021 18:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ночью погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной неустойчивой воздушной массе, днем скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с юго-запада, в отдельных районах республики ожидаются грозы.
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Ночью погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной неустойчивой воздушной массе, днем скажется влияние...
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