4 августа память святой Марии Магдалины. Кем она была на самом деле?

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4 августа православные верующие отмечают день памяти святой равноапостольной Марии Магдалины. О ее жизни мало что известно, однако в текстах Евангелия имя Марии встречается достаточно часто. Именно она стала верной и преданной ученицей Христа, которой впоследствии Он явился после Воскресения.

Кем была Мария Магдалина?





Будущая святая родилась в местечке с красивым названием Магдала, что располагалось на берегу Генисаретского озера. Недалеко отсюда крестил приходящий к нему народ Иоанн Предтеча.

Известно, что Иисус Христос изгнал из Марии бесов, после чего, став свободной, она перестала грешить и последовала за своим Учителем. Некоторые толкователи Библии склоняются к версии о том, что Мария Магдалина была блудницей, однако достоверно это не известно.

Вместе с другими женщинами, следовавшими за Господом, Мария трудилась для общины. Позже, когда Христа распяли, большинство Его учеников разбежались. Лишь некоторые остались у креста. Среди них была и Мария Магдалина.

Встреча с Воскресшим Христом

По традиции в день, когда совершалось погребение, усопших помазывали благоуханным миром (маслом). Когда же хоронили Христа, то все действия совершались в поспешности, поскольку наступала суббота – день покоя. Лишь в воскресенье скорбящие женщины смогли прийти к гробнице, чтобы помазать тело Учителя.

Мария Магдалина пришла раньше всех… И, не увидев усопшего, горько расплакалась. Она подумала, что Его куда-то перенесли. В Евангелие от Иоанна эти события описываются следующим образом: "И, когда плакала, наклонилась во гроб, и видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: жена! что ты плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его. Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего; но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит Ему: господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его. Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: Раввуни! — что значит: "Учитель!" Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я ещё не восшёл к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: "восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему".

Мария Магдалина стала первой, кто возвестил миру о том, что Христос воскрес.

Чудо с императором

После Вознесения Господа на Небо, Мария Магдалина начала проповедническую миссию. Так, проходя по Римским улицам, она возвещала то, что видела собственными глазами: "Христос Воскрес!"

Когда слухи о святой дошли до императора Тиберия, она бесстрашно засвидетельствовала благую весть и ему. Священномученик Фаддей (Успенский), архиепископ Тверской рассказывает об этом так: "Две черты образа святой равноапостольной Марии Магдалины особенно напечатлеваются в душе нашей при воспоминании о ней: это, во-первых, ее пламенная любовь и всецелая преданность Христу, вызывавшие в ней неудержимое желание постоянно быть в общении с Божественным Учителем, а по смерти Его спешить ранее всех ко гробу, "предвариша ко утру", по словам церковной песни, для помазания Тела Господня, невзирая ни на какие опасности; вторая черта это то, что она не стыдится своей пламенной, чистой любви, не боится насмешек, проповедует о Христе воскресшем самому императору Тиберию в Риме".

Когда император услышал о Воскресении, то лишь усмехнулся, сказав, что скорее яйцо, принесенное Марией в дар, покраснеет, чем он поверит в такое. Далее, по преданию Церкви, случилось чудо – яйцо действительно окрасилось в алый цвет. Изумленный правитель произнес "Воистину Воскрес!".

Христианство начало распространяться в Риме. И все это благодаря трудам Марии Магдалины, которую позже Церковь прославила в лике святых и приравняла к апостолам.

Фото из открытых источников

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