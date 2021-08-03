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Отраслевой профсоюз за полгода помог вернуть работникам здравоохранения более Br128 тыс.

03.08.2021 20:29 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский профессиональный союз работников здравоохранения в первом полугодии 2021 года помог вернуть работникам здравоохранения более Br128 тыс., которые были незаконно удержаны и невыплачены, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.

Около Br18 тыс. из этой суммы возвращены по требованию главных правовых инспекторов труда, более Br110 тыс. - по рекомендации руководителей и уполномоченных представителей.

Итоги общественного контроля за шесть месяцев текущего года подвели на заседании президиума Республиканского комитета отраслевого профсоюза. Как сообщила главный правовой инспектор труда БПРЗ Татьяна Диско, за этот период общественный контроль проведен в отношении 1120 организаций. В целом за первое полугодие во время общественного контроля выявлено 1111 нарушений, из которых 1090, или 98,1% от всех выявленных, устранено нанимателями.

Правозащитная работа Белорусского профсоюза работников здравоохранения строится в соответствии с программой основных направлений деятельности отраслевого профсоюза на 2020-2025 годы, решениями руководящих органов БПРЗ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Около Br18 тыс. из этой суммы возвращены по требованию главных правовых инспекторов труда, более Br110 тыс. - по рекомендации руководителей и уполномоченных...
 
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