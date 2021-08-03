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В Верхнедвинском, Полоцком и Россонском районах стихия повредила свыше 50 гектаров леса
03.08.2021 20:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Не менее десяти дней понадобится специалистам в Россонах, чтобы восстановить крыши домов и привести райцентр в порядок. Много работы предстоит сделать и лесникам. В Верхнедвинском, Полоцком и Россонском районах стихия повредила свыше 50 гектаров леса. Напомним, около 200 населенных пунктов в девятнадцати районах Витебской области остались без света. Накануне на регион обрушился грозовой фронт. Порывы ветра достигали 16 м/с. Повреждены кровли домов, школ, садов, повалены деревья. Оперативно сработали сотрудники МЧС и коммунальных служб, энергетики и лесники.
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Не менее десяти дней понадобится специалистам в Россонах, чтобы восстановить крыши домов и привести райцентр в порядок. Много работы предстоит сделать и лесникам....
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