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Е. Макаревич: Молодой человек с инициативой должен быть услышан
03.08.2021 20:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Не ждать, пока воспитанием наших молодых людей займутся другие, а действовать самостоятельно поможет развитие белорусского гражданского общества и собственной сети НПО и НКО, где каждая яркая идея на благо страны будет замечена и поддержана грантами от родного, а не чужого государства. Такое мнение в гостях у проекта "Успеть до полуночи" высказал председатель Молодежного парламента при Национальном собрании и член Конституционной комиссии Егор Макаревич. По его словам, именно такая система позволит создать белорусское гражданское общество с патриотическими ценностями. А авторство этой инициативы принадлежит активной белорусской молодежи.
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Не ждать, пока воспитанием наших молодых людей займутся другие, а действовать самостоятельно поможет развитие белорусского гражданского общества и собственной...
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