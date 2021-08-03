ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Е. Макаревич: Молодой человек с инициативой должен быть услышан

03.08.2021 20:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Не ждать, пока воспитанием наших молодых людей займутся другие, а действовать самостоятельно поможет развитие белорусского гражданского общества и собственной сети НПО и НКО, где каждая яркая идея на благо страны будет замечена и поддержана грантами от родного, а не чужого государства. Такое мнение в гостях у проекта "Успеть до полуночи" высказал председатель Молодежного парламента при Национальном собрании и член Конституционной комиссии Егор Макаревич. По его словам, именно такая система позволит создать белорусское гражданское общество с патриотическими ценностями. А авторство этой инициативы принадлежит активной белорусской молодежи. 

Что волнует молодых людей, о чем спорили в Конституционной комиссии, методы раскачки молодежи. Об этом и не только сегодня в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи".

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не ждать, пока воспитанием наших молодых людей займутся другие, а действовать самостоятельно поможет развитие белорусского гражданского общества и собственной...
 
Новости дня
Новости общества
 
МИД: Обвинения в провоцировании Беларусью миграционного кризиса бездоказательны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by