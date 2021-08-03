Е. Макаревич: Молодой человек с инициативой должен быть услышан

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Не ждать, пока воспитанием наших молодых людей займутся другие, а действовать самостоятельно поможет развитие белорусского гражданского общества и собственной сети НПО и НКО, где каждая яркая идея на благо страны будет замечена и поддержана грантами от родного, а не чужого государства. Такое мнение в гостях у проекта "Успеть до полуночи" высказал председатель Молодежного парламента при Национальном собрании и член Конституционной комиссии Егор Макаревич. По его словам, именно такая система позволит создать белорусское гражданское общество с патриотическими ценностями. А авторство этой инициативы принадлежит активной белорусской молодежи.



Что волнует молодых людей, о чем спорили в Конституционной комиссии, методы раскачки молодежи. Об этом и не только сегодня в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи".



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