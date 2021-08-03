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МИД: Обвинения в провоцировании Беларусью миграционного кризиса бездоказательны
03.08.2021 20:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
И сегодня белорусский МИД прокомментировал ситуацию на границе информационному агентству ТАСС, указав, что Литва заблокировала финансирование по подписанному с ЕС соглашению о реадмиссии, в одностороннем порядке приостановила контакты с компетентными белорусскими коллегами, демонстративно разорвала все предусмотренные двусторонними соглашениями связи. Именно поэтому обвинения против Беларуси в создании миграционного кризиса на литовской границе совершенно бездоказательны. Более того, наша страна не раз предлагала Евросоюзу и официальному Вильнюсу искать совместное решение этой проблемы:
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И сегодня белорусский МИД прокомментировал ситуацию на границе информационному агентству ТАСС, указав, что Литва заблокировала финансирование по подписанному с...
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