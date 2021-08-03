МИД: Обвинения в провоцировании Беларусью миграционного кризиса бездоказательны

Источник материала: БT

И сегодня белорусский МИД прокомментировал ситуацию на границе информационному агентству ТАСС, указав, что Литва заблокировала финансирование по подписанному с ЕС соглашению о реадмиссии, в одностороннем порядке приостановила контакты с компетентными белорусскими коллегами, демонстративно разорвала все предусмотренные двусторонними соглашениями связи. Именно поэтому обвинения против Беларуси в создании миграционного кризиса на литовской границе совершенно бездоказательны. Более того, наша страна не раз предлагала Евросоюзу и официальному Вильнюсу искать совместное решение этой проблемы:



Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:

Высокий представитель ЕС по международным делам и политике безопасности, бросаясь голословными обвинениями, почему-то решил проигнорировать тот факт, что Беларусь с апреля 2021 года неоднократно и настойчиво по всем оставленным Брюсселем немногочисленными каналам сигнализировала о желании провести консультации по вопросам миграции. И это даже с учетом приостановки программ сотрудничества, ранее согласованных ЕС. Подчеркну: наши предложения, как и другие инициативы в важных для всех сферах, остались без какого-либо ответа.

Миграционный кризис отражается и на нашей стране. Поэтому все претензии в наш адрес являются попыткой переложить вину с больной головы на здоровую, считают в МИД Беларуси.