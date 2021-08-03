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Заморы рыбы - явление с сезонными особенностями
03.08.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Природные стихии могут негативно повлиять и на состояние водной экосистемы. Впрочем, куда больший дискомфорт обитателям рек и озер приносит летнее цветение водорослей или техногенный фактор - в водоемы вместе с дождями могут стекать элементы удобрений с полей. Как итог - заморы рыбы. Однако причины гибели порой не совсем понятны экологам и ученым. В августе, кстати, они проводят свою научно-экспериментальную "рыбалку", где специалисты изучат безопасность условий обитания рыбы.
Белорусские ученые ищут новые причины летних заморов рыбы
Есть и менее очевидные, в том числе техногенные причины. Чтобы их лучше выяснить и в будущем предотвратить, специалисты Института рыбного хозяйства Академии наук проведут дополнительные исследования. Начнут с контрольных отловов карпа, карася, толстолобика. И делать это будут сетями. Такой метод одобрен Министерством природных ресурсов. Экспериментальную научно-исследовательскую рыбалку проведут на Заславском и Дубровском водохранилищах, на Птичи, Кринице, озере Сергеевичи.
Из водоемов она попадет в лаборатории Института рыбного хозяйства Академии наук. Здесь ученые смогут сказать, что именно и почему может вызывать заморы. Информация важна как для рыбхозов, так и природоохранных организаций.
Для увеличения же популяции значимых пород рыбы, а также улучшения биоразнообразия более чем на 20 водоемах страны проведут зарыбления. Традиционно молодняк массово выпускают в воду в середине осени. И это в том числе позитивно скажется на уловах уже в следующем летнем сезоне.
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Природные стихии могут негативно повлиять и на состояние водной экосистемы. Впрочем, куда больший дискомфорт обитателям рек и озер приносит летнее цветение...
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