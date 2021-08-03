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Н. Гростиньш: Строительство забора на границе - это политический бизнес

03.08.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Идеи строительства забора (не важно, с какой страной) Латвия будет всячески продвигать не ради безопасности, а ради бизнеса. Такое мнение озвучил лидер партии "Центр" Нормунд Гростиньш.

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Идеи строительства забора (не важно, с какой страной) Латвия будет всячески продвигать не ради безопасности, а ради бизнеса. Такое мнение озвучил лидер партии...
 
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