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Н. Гростиньш: Строительство забора на границе - это политический бизнес
03.08.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Идеи строительства забора (не важно, с какой страной) Латвия будет всячески продвигать не ради безопасности, а ради бизнеса. Такое мнение озвучил лидер партии "Центр" Нормунд Гростиньш.Читайте также:
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Идеи строительства забора (не важно, с какой страной) Латвия будет всячески продвигать не ради безопасности, а ради бизнеса. Такое мнение озвучил лидер партии...
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