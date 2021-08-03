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А. Сыч о том, что литовские чиновники начали жесткую принудительную депортацию беженцев в Беларусь

03.08.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В панику и откровенное отчаяние погружается и правительство Литвы. Страна оказалась не в силах решить проблему с мигрантами  в рамках правового поля. В итоге чиновники дошли до преступления,  начав жесткую принудительную депортацию беженцев. Группу иракцев избили в Литве и под дулом автомата отправили в сторону Беларуси. 

В шокирующей ситуации разбирался наш аналитик Андрей Сыч. За последнее время в Литве скопилось более 4000 беженцев. Местные чиновники, оказавшись не в состоянии организовать содержание такого количества людей, официально разрешили физическое и психологическое насилие против мигрантов, идущих через границу. Первые жертвы литовских силовиков уже обратились за помощью к белорусским пограничникам. Люди рассказывают о бесчеловечном обращении, с которым им пришлось столкнуться. 

Я направлялся в Литву с одним из моих братьев. Мы бежали от войны в моей стране, мы прибыли в Литву. Они встретили нас на пути в лагерь. Начали нас досматривать, забрали все вещи, забрали сумки, все деньги, телефон. Сказали, что они задержат нас и отправят  в лагерь для допроса. Но они нас не допрашивали, а начали бить.  Избивать везде.А. Сыч о том, что литовские чиновники начали жесткую принудительную депортацию беженцев в Беларусь


В ходе облавы часть людей в попытке спастись затерялась в лесу. Тех, кого удалось поймать, раздраженные силовики запугивали собаками, избивали прикладами и шокерами.

Даже без знания иностранного языка можно легко понять, о чем говорят пострадавшие. Среди пострадавших оказались не только мужчины. Литовские пограничники без зазрения совести также избили женщин и детей.


Многим из тех, кто столкнулся с демократическими ценностями в литовском исполнении, понадобилась помощь медиков.

У одного из пострадавших подозрение на перелом. Еще в августе прошлого года премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис утверждал, что страна примет всех, кто ищет убежища от "политического давления", а также тех, кто нуждается в гуманитарной помощи. Однако вместо хлебосольной встречи литовские чиновники в полной мере проявили свою сущность. 

А. Сыч о том, что литовские чиновники начали жесткую принудительную депортацию беженцев в Беларусь


Издевательства, запугивание и физическое насилие становится визитной карточкой Литовской Республики. Буквально две недели назад помощь у белорусских пограничников просила другая группа беженцев, которых из Литвы депортировали под автоматные очереди над головой.

Если первую группу беженцев выгоняли практически тайно, с оглядкой на реакцию международного сообщества, то теперь литовское правительство дало полный карт-бланш своим силовикам на жесткие действия с любым, кого удастся задержать на границе. Все это происходит при молчаливом одобрении Евросоюза и правозащитных институтов. Евробюрократы готовы закрыть глаза на подобные действия, лишь бы Литва не пустила беженцев дальше своей страны. 

В концентрационных лагерях, где литовские власти сосредоточили более 4 000 беженцев, уже происходят организованные бунты.

Эффективные менеджеры не в состоянии организовать минимальные условия для размещения задержанных людей. Мигранты не доедают и живут в палатках, которые протекают от дождя. Это закономерно приводит к недовольству и открытым бунтам. Политическое хорохорство о возможностях великой Литвы на деле продемонстрировало деградацию государственной системы управления. 



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В панику и откровенное отчаяние погружается и правительство Литвы. Страна оказалась не в силах решить проблему с мигрантами  в рамках правового поля. В итоге...
 
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