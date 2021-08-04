|
Картина дня: работа школьных базаров, встреча олимпийского чемпиона и ЗОЖ для крепкого иммунитета
04.08.2021 07:29 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 3 августа
Александр Лукашенко. Фото из архива
Министерство иностранных дел Беларуси
Анатолий Глаз. Фото из архива
В Минске
Фото Министерства обороны
БУТБ впервые провела
Фото из архива
КОММЕНТАРИЙ: Почти 18% минчан имеют эндокринную патологию -
КОММЕНТАРИЙ: Кулинарные изыски против крепкого иммунитета -
За сутки в Беларуси зарегистрирован
Фото из архива
БГУ проведет
ФОТОФАКТ:
Иван Литвинович
Женщины-комбайнеры Шкловского района
Первый самолет авиакомпании Avia Traffic Company
В Витебской области из-за непогоды зафиксировано
РЕПОРТАЖ: Как жители Могилевского района
СЕГОДНЯ
Анонсы на 4 августа
Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Профилактика заболеваний бешенством среди диких и домашних животных. Обеспечение санитарно-эпидемического благополучия населения". Начало в 11.00.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 5 августа
125 лет назад родился Маркевич Леонид Алексеевич (г.Вильно), белорусский композитор и дирижер, заслуженный артист Беларуси (1944). В 1921-1928 годах дирижер БГТ-1, в 1929-1965 годах заведующий музыкальной частью, дирижер Белорусского театра им.Я.Коласа. Автор музыки к спектаклям "Кастусь Калиновский" Е.Мировича, "Свадьба" В.Горбацевича и др. Умер в 1980 году.
75 лет назад родился Мищенчук Владимир Андреевич (д.Воловель Дрогичинского р-на Брестской обл.), белорусский актер и педагог, профессор (2000), заслуженный артист Беларуси (1977). В 1968 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал в Гродненском областном драматическом театре. С 1985 года заведующий кафедрой, с 1990 года декан театрального факультета Белорусской государственной академии искусств. Среди ролей: Быковский ("Павлинка" Я.Купалы), Нестерка (одноименная пьеса В.Вольского), Земцов ("Жестокие игры" А.Арбузова) и др. Снялся в фильмах "Водитель автобуса", "Приступить к ликвидации", "Безымянная высота" и др.
***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
БЕЛТА.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ВЧЕРА Картина дня. 3 августа На участие в "Большом разговоре с Президентом" поступило уже более 300 заявок от журналистов, медийщиков и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)