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Легкоатлетка Яна Максимова отказалась возвращаться в Беларусь после инцидента с Тимановской
04.08.2021 09:31 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусская спортсменка Яна Максимова, выступающая в многоборье, отказалась возвращаться на родину после событий с Кристиной Тимановской. Об этом Максимова
«Долго думая и размышляя, мы приняли решение не возвращаться в Беларусь. К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни…», - сообщила легкоатлетка.
Она говорит, что в Германии может дышать полной грудью и «быть одним из тех кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких». Максимова надеется, что за рубежом у нее будет возможность продолжить свою спортивную карьеру и готовиться к следующим Олимпийским играм.
32-летняя Максимова является серебряным призером чемпионата Европы в помещении в пятиборье и победителем Кубка Беларуси по многоборью 2021 года. В своей карьере она выступила на летних Олимпиадах 2008 и 2012 годов, но успехов не добилась. На Игры в Токио легкоатлетка отобраться не смогла.
Сейчас Яна Максимова проживает в Германии вместе со своим мужем, серебряным призером Олимпиады-2008 в десятиборье Андреем Кравченко и их дочкой.
Напомним, инцидент с Кристиной Тимановской
В связи с ситуацией Кристина попросила убежища на Западе и обратилась в МОК, который позже
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Белорусская спортсменка Яна Максимова, выступающая в многоборье, отказалась возвращаться на родину после событий с Кристиной Тимановской.
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