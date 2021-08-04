Легкоатлетка Яна Максимова отказалась возвращаться в Беларусь после инцидента с Тимановской

Белорусская спортсменка Яна Максимова, выступающая в многоборье, отказалась возвращаться на родину после событий с Кристиной Тимановской. Об этом Максимова написала в своем Instagram.

«Долго думая и размышляя, мы приняли решение не возвращаться в Беларусь. К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни…», - сообщила легкоатлетка.

Она говорит, что в Германии может дышать полной грудью и «быть одним из тех кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких». Максимова надеется, что за рубежом у нее будет возможность продолжить свою спортивную карьеру и готовиться к следующим Олимпийским играм.

32-летняя Максимова является серебряным призером чемпионата Европы в помещении в пятиборье и победителем Кубка Беларуси по многоборью 2021 года. В своей карьере она выступила на летних Олимпиадах 2008 и 2012 годов, но успехов не добилась. На Игры в Токио легкоатлетка отобраться не смогла.

Сейчас Яна Максимова проживает в Германии вместе со своим мужем, серебряным призером Олимпиады-2008 в десятиборье Андреем Кравченко и их дочкой.

Напомним, инцидент с Кристиной Тимановской произошел 1 августа. Тренерский штаб национальной белорусской команды решил отправить Кристину на родину якобы из-за эмоционально-психологического состояния. У Тимановской – своя версия происходящего.