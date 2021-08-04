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Температура воздуха в Беларуси в июле была на 4,1 градуса выше нормы

04.08.2021 09:57 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В июле средняя по Беларуси температура воздуха была на 4,1 градуса выше климатической нормы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В июле средняя по стране температура воздуха составила плюс 22,5 градуса, что выше климатической нормы на 4,1 градуса. Положительная аномалия температуры распространилась по всей территории Беларуси", - отметили синоптики.

За месяц в среднем по стране выпало 66 мм осадков, что составило 78% климатической нормы. Осадки распространялись крайне неравномерно. Больше всего осадков за месяц выпало в Брестской области - 126% климатической нормы, наименьшее количество осадков (33% климатической нормы) выпало на территории Витебской области.

В течение месяца осадки носили преимущественно ливневый характер, в отдельных районах дожди достигали критерия опасного явления, в результате чего на непродолжительное время на Западной Двине у города Витебска и Березине у города Бобруйска улучшались условия для работы речного транспорта, на притоке Западного Буга реке Лесной у Каменца уровень воды превышал отметку выхода воды на пойму.

Температура воздуха в Беларуси в июле была на 4,1 градуса выше нормы

В июле на реках отмечался в основном спад уровней воды, в результате чего на Днепре у Лоева, Березине у Светлогорска и Соже у Гомеля уровни воды опустились ниже опасных низких отметок, лимитирующих судоходство, на притоке Березины реке Сушанка у деревни Суша уровень воды опустился ниже отметки выхода воды на пойму.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечались на судоходных участках Западной Двины, Немана, Днепра, Березины и Сожа. В конце июля водность Немана, Вилии и Березины оказалась близка к норме и несколько меньше ее, водность Западной Двины, Днепра, Сожа и Припяти была значительно меньше обычной для этого времени года.

В Белгидромете сообщили, что средняя температура воды в реках за июль составила 20-26 градусов, что на 2-5 градусов выше обычной для этого времени года.-0-

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Температура воздуха в Беларуси в июле была на 4,1 градуса выше нормы

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В Белгидромете сообщили, что средняя температура воды в реках за июль составила 20-26 градусов, что на 2-5 градусов выше обычной для этого времени года.
 
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