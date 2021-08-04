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Курсы валют на 4 августа - белорусский рубль ослаб к трем основным валютам
04.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Белорусский рубль на торгах во вторник ослаб к трем основным валютам. Доллар стоит 2 рубля 50 копеек, евро - 2 рубля 97 копеек. И 3 рубля 44 копейки стоят 100 российских.
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Белорусский рубль на торгах во вторник ослаб к трем основным валютам. Доллар стоит 2 рубля 50 копеек, евро - 2 рубля 97 копеек. И 3 рубля 44 копейки стоят 100 российских. ...
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