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Не хотите стоять в очереди за проездным? Пополните его сами прямо на остановке
04.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Новая система самостоятельного пополнения проездного билета пользуется популярностью: ею воспользовались уже более 6 тысяч пассажиров. Специальные терминалы установлены на остановках общественного транспорта - всего в белорусской столице их более 130.
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Новая система самостоятельного пополнения проездного билета пользуется популярностью: ею воспользовались уже более 6 тысяч пассажиров. Специальные терминалы...
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